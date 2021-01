Online-Kolumne Von Liebe und von Ärger

Wut und Motzereien hatten wir dieser Tage allerdings auch im Angebot. Vor allem unser Artikel „Amtshilfe von Bürgern per Fotoapparat“ erregte die Gemüter. Dass Anwohner, die sich ständig ärgern, Bilder von falsch parkenden Autos an die Stadtverwaltung schicken, das gefällt einigen unserer Kommentatoren so überhaupt und gar nicht. Von Denunziantentum ist da die Rede, das sei ja wie in der DDR und überhaupt: Leute anschwärzen sei das letzte. „Welche Rechthabe haben eigentlich die ‚Bürger-Sheriffs’, wie die Stadt es nennt, Autos und Kennzeichen zu fotografieren?“, schreibt jemand. Und fügt hinzu: „Und dann noch vor einer Klinik, wo man kurz Operierte abholt“ – in der Tat ist an der Langestraße eine Arztpraxis zu finden. Andere äußern aber auch Verständnis und – ebenfalls – Ärger über Wildparker. Dass einfach auf dem Gehweg oder im Halteverbot Fahrzeuge stehen oder auch mal vor einer Einfahrt, das regt ja schließlich auch auf, oder! Oder? ODER!