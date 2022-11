Online-Versandhändler US-Medien: Amazon will Tausende Stellen streichen

New York - Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon plant US-Medienberichten zufolge angesichts des trüben Wirtschaftsausblicks seinen bislang größten Jobabbau. Der Konzern wolle noch diese Woche mit der Streichung von rund 10.000 Stellen beginnen, schrieb die "New York Times" am Montag unter Berufung auf Insider. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete später übereinstimmend nach eigenen Quellen. Laut Informationen des "Wall Street Journal" stehen "Tausende" Arbeitsplätze auf dem Spiel. Amazon äußerte sich zunächst nicht.