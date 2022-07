Smith versucht das Geschehene auzuarbeiten

"Ich habe die letzten drei Monate damit verbracht, die Nuancen und die Komplexität dessen, was in diesem Moment passiert ist, noch einmal durchzuspielen und zu verstehen", sagte Smith in dem Video weiter. Kein Teil von ihm glaube, dass er sich richtig Verhalten habe. "Kein Teil von mir denkt, dass dies der optimale Weg ist, um mit einem Gefühl von Respektlosigkeit oder Beleidigung umzugehen." Er bereue das zutiefst und versuche, die Geschehnisse aufzuarbeiten, ohne sich seiner selbst zu schämen.