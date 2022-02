Oscar-Preisträger Sean Penn ist lieber Regisseur als Schauspieler

Er spielt in "Licorice Pizza" mit

Von großen Hauptdarsteller-Rollen hält er inzwischen Abstand. "Ich habe Angst davor, mich in schwierige Charaktere zu vertiefen. Die erfüllen mich mit tiefsitzendem Schrecken", sagte der Hollywood-Star. Er sei nicht wie andere Schauspieler, die es liebten "alle möglichen Emotionen auszudrücken". Derzeit ist Penn in einer kleinen Nebenrolle in der Coming-of-Age-Romanze "Licorice Pizza" im Kino zu sehen. Darin spielt er einen alternden, trinkenden Hollywood-Star, der eine junge Frau mit seinen Geschichten und einem Motorrad-Stunt beeindrucken will.