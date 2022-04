Osterurlaub "Ordentlich Reiseverkehr" auf den Autobahnen

Viele Menschen dürften sich da über die Ostertage ihr Fahrrad aus dem Schuppen holen. "Die Räder, die sich die Leute in den vergangenen Pandemiejahren gekauft haben, werden nun auch genutzt werden", sagte etwa der stellvertretende Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Sachsen-Anhalt, Benjamin Gehne.

Am Frankfurter Flughafen gab es zwar am Karfreitag verstärkten Andrang von Reisenden, bis zum Nachmittag floss der Reiseverkehr aber nach Betreiberangaben ohne größere Probleme. "Die Terminalhallen sind voll, die Passagierströme bewegen sich aber in normalem Tempo durch die verschiedenen Kontrollpunkte zum Gate", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Demnach waren am Karfreitag mehr als 155 000 Reisende an Deutschlands größtem Drehkreuz unterwegs. 1200 Starts und Landungen seien geplant.

Am Hauptstadtflughafen BER wurden für Karfreitag rund 70 000 Fluggäste erwartet. Bis Ostermontag könnten es rund 260 000 Passagiere werden, wie eine Flughafensprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge lief der Betrieb aber zunächst ohne Probleme.