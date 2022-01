Pandemie Berlinale-Chefs verteidigen Präsenzfestival

Es werde keine Berlinale sein wie vor der Pandemie. "Wenn man Berlinale sagt, denken die Leute an die Menschenmengen, die am Potsdamer Platz auf Stars warten, sie denken an Schlangen vor den Ticketschaltern, an das Cinemaxx voller Filmprofis", sagte Chatrian. "Aber so wird es nicht sein."