Pandemie Berlinale prüft weiter Präsenzfestival

In Absprache mit Behörden

"Das Festival verfolgt weiterhin die Option eines Präsenzfestivals in enger Absprache mit den Behörden", hieß es in dem Statement. "Wir überprüfen nun im Detail, welche Anpassungen die neuen Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz erfordern." Die Politik hatte sich zuvor auf strengere Regeln etwa in der Gastronomie geeinigt.