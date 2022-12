Sun: Neues Stadium im Kampf gegen Corona

Spekulationen über Lockerungen hatte auch Vizepremierministerin Sun Chunlan ausgelöst, als sie vergangene Woche von einer neuen Phase gesprochen hatte: "Da die Omikron-Variante weniger pathogen geworden ist, mehr Menschen geimpft werden und wir mehr Erfahrungen in der Covid-Prävention gesammelt haben, befindet sich unser Kampf gegen die Pandemie in einem neuen Stadium und bringt neue Aufgaben mit sich." Auch soll die Impfung besonders älterer Menschen vorangetrieben werden, die in China unzureichend durch Vakzine geschützt sind.