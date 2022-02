Pandemie "Patient Nr. 1": Zwei Jahre Corona in Italien

Wenig später saßen Millionen Italiener im harten Lockdown - als erste in Europa. Gesundheitsminister Roberto Speranza erinnerte sich in einem Zeitungsinterview an die Meldung des ersten Corona-Falls: "Ich sitze vor dem Fernseher und schaue (das Fußballspiel) Rom gegen Gent. Ich erinnere mich an alles: Eins zu Null für uns (...). Das Telefon klingelt, es ist der Gesundheitsrat der Lombardei. Er sagt: Es gibt den ersten Fall in Codogno", erzählte er der Zeitung "La Repubblica". "In meinem Leben gibt es ein vor und ein nach diesem Telefonat."