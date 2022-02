Pandemie Sicherer mit Filter? Debatte über das Lüften an Schulen

Vorwurf "Durchseuchung"

Schülervertreter hatten zuletzt mit einem offenen Beschwerdebrief im Netz unter #WirWerdenlaut der Politik einen "Durchseuchungsplan" vorgeworfen. Auch in diesem Brief werden "Luftfilter für Klassen-, Fach- und Sanitärräume in allen Schulen" gefordert. TV-Satiriker Jan Böhmermann, dem fast zweieinhalb Millionen Menschen bei Twitter folgen, schrieb Anfang des Monats: "Frage mich, wie die Pandemie wohl aussähe, hätte in Deutschland die Luftfilterindustrie so eine mächtige Lobby wie die Autoindustrie."