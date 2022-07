Nach erster Infektion fünf Tage isoliert

Biden hatte sich nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag vergangene Woche mit dem Coronavirus infiziert. Er hatte fünf Tage in Isolation verbracht und wurde in dieser Zeit nach Angaben des Arztes mit Paxlovid behandelt. Seine Termine hatte Biden per Video- und Telefonschalten wahrgenommen. O'Connor hatte den Verlauf als mild beschrieben.