Pandemie-Vorsorge Lauterbach ruft Länder zu weiterer Corona-Eindämmung auf

Erstmals in der Corona-Pandemie wurden nun binnen eines Tages mehr als 300.000 neue Infektionsfälle gemeldet - genau 318.387 Fälle, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Sieben-Tage Inzidenz stieg auf den Höchststand von 1752,0 nach 1734,2 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Vortag. Registriert wurden binnen 24 Stunden weitere 300 Todesfälle.