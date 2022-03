"Ich bin nicht zufrieden", sagte Wicker: "Ich habe einfach keinen Rhythmus gefunden. Die Leichtigkeit hat heute komplett gefehlt." Sie hoffe, dass es am starken Wind lag, "da kommt man viel aus der Spur, das liegt mir nicht". Die Schießfehler seien damit aber nicht zu erklären: "Die muss ich auf meine Kappe nehmen." Bei weiteren Starts hofft Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, auf eine Medaille: "So schnell lasse ich mich nicht verunsichern. In den nächsten Tagen wird neu attackiert."