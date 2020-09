Ludwigsburg Parken mit Stadtbahn- und Shuttlebus-Anschluss

Ludwigsburg - Wie stets, wenn im Ludwigsburger Gemeinderat über verstopfte Straßen und fehlende Parkplätze diskutiert wird, wurde es auch am Mittwoch wieder ungemütlich, als im Mobilitätsausschuss Pläne für ein großes Parkhaus am Rand der Weststadt vorgestellt wurden. Während es CDU, FDP und Freie Wähler am liebsten schon eingeweiht hätten, kritisierten die Grünen, dass die Stadt „nicht nur den zweiten, sondern den fünften Schritt vor dem ersten“ mache. Im Übrigen sei der vorgesehene Standort an der Autobahn falsch gewählt.