Parlamentswahl Italiens Film-Diva Lollobrigida will für Senat kandidieren

Rom - Mit 95 Jahren will die italienische Film-Diva Gina Lollobrigida bei der kommenden Parlamentswahl am 25. September für den Senat kandidieren. "Ich war es einfach Leid, die Politiker untereinander streiten zu hören, ohne jemals zur Sache zu kommen", sagte sie im Interview des "Corriere della Sera" (Montag). "Italien steht schlecht da, ich will etwas Gutes und Positives tun", erklärte die berühmte Schauspielerin aus "Der Glöckner von Notre Dame" (1956), "Fanfan, der Husar" (1952) oder "Die Schönen der Nacht" (1952) weiter.