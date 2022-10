London/Birmingham - Nach ihrer Kehrtwende bei der geplanten Abschaffung des Spitzensteuersatzes muss die britische Regierung Berichten zufolge die zweite Kurskorrektur vornehmen. Wie die BBC am Dienstag berichtete, soll der Haushaltsplan statt wie geplant Ende November bereits in diesem Monat vorgestellt werden, um verloren gegangenes Vertrauen an den Finanzmärkten zurückzugewinnen.