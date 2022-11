Parteien CSU-Generalsekretär Huber verzichtet auf Doktortitel

Huber hatte die LMU kurz nach seiner Kür zum CSU-Generalsekretär im Mai "aus Gründen der Transparenz" selbst gebeten, seine Arbeit erneut zu überprüfen. Anlass waren Vorwürfe des Plagiatsforschers Jochen Zenthöfer, der zunächst in der "Bild am Sonntag" von Zitaten ohne oder mit falscher Quellenangabe in der Dissertation sprach. Der dpa sagte Zenthöfer damals, die Maßstäbe des guten wissenschaftlichen Arbeitens seien in der Dissertation nicht eingehalten worden. Die Fehler gingen über einzelne Fehler bei der Zitierweise hinaus.