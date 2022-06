Parteien Linke zur Ukraine: Wagenknecht mit Änderungsantrag

In Wagenknechts Änderungsantrag heißt es zwar: "Für den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine gibt es keine Rechtfertigung." Zugleich wird der Nato Wortbruch bei der Osterweiterung, den USA Unterstützung eines "Regime-Change" in Kiew und der Ukraine die Ablehnung des Minsker Abkommens vorgehalten. "Die jahrelange demonstrative Missachtung der von russischer Seite artikulierten Sicherheitsinteressen führte in diesen nicht zu rechtfertigenden Krieg", heißt es im Antrag.