Parteien Neuer Grünen-Chef Nouripour: "Geschlossenheit ist das Gebot"

"Geschlossenheit ist natürlich das Gebot, gerade in der Regierung", sagte Nouripour am Samstagabend dem "heute journal" des ZDF. "Wir werden einhellig miteinander sein. Es wird nicht darum gehen, dass die Partei jetzt irgendwie gelbe Karten verteilt. Sondern wir werden gemeinsam in verschiedenen Rollen, aber abgesprochen jetzt in dieser Regierung zum Erfolg kommen."