Parteitag Grünen-Chefin Lang: Neue Brennstäbe sind "rote Linie"

Bonn - Vor ihrem Parteitag in Bonn haben führende Grüne die Entschlossenheit ihrer Partei zum Atomausstieg bekräftigt. "Neue Brennstäbe sind die rote Linie", sagte Parteichefin Ricarda Lang dem Magazin "Spiegel". "Wenn wir jetzt neue Brennstäbe kauften, würde das langfristige Investitionen in die Atomkraft bedeuten. Das ist nicht der Weg in die Zukunft."