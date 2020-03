Pattonville - Die Polizei ermittelt gegen einen 46 Jahre alten Mann, der am Donnerstagnachmittag alkoholisiert in einem Renault auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Pattonville unterwegs gewesen sein soll. Gegen 13.40 Uhr wurden die Beamten an den Ort des Geschehens gerufen, trafen den Mann und seine – wohl ebenfalls alkoholisierte – Beifahrerin aber nicht mehr dort an. In der Folge besuchten die Polizisten ihn zuhause und nahmen ihn für eine Blutprobe mit in ein Krankenhaus.