Pattonville Alter Schulweg, aber neues Schulgebäude

Kornwestheim - Der Schulweg hat sich für die Jungen und Mädchen aus Pattonville nur minimal verändert, das Schulgebäude aber gewaltig. In dieser Woche haben die Klassen die Räumlichkeiten im Neubau der Grundschule, der in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Gebäude entstanden ist, in Beschlag genommen. In den Pfingstferien war die Schule mit all ihrem Material in den schicken Neubau umgezogen, nun werden dort das Einmaleins und das Alphabet gelehrt.