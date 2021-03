Pattonville Anwohner kritisieren Kita-Neubau im Zentrum

Es gibt einiges, was den Nachbarn nicht behagt. Ihrer Einschätzung nach sind die Gebäude zu wuchtig geplant. Das Verhältnis von Bebauung zur Grünfläche passe nicht, hatten sie schon im Vorfeld in einem Schreiben an die Stadt Remseck kritisiert. Die Anwohner betonen, dass sie nichts gegen den Bau einer Kindertagesstätte haben. Die sei schließlich für das Gelände am Wilhelm-von-Steuben-Weg auch vorgesehen und mit dem Bau könne jederzeit begonnen werden. Die Ausarbeitung eines neuen Bebauungsplans, der nun auch die Errichtung von Wohnungen möglich machen soll, mit dem „jetzt auftretenden Bedarf“ an Betreuungsplätzen zu begründen, das halten die Nachbarn aber für unredlich.