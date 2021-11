Pattonville Aufregung um kaputte Platten

Das hofft auch die Stadtverwaltung Kornwestheim, deren Bauhof an der Sache dran ist. Dort gibt es auch Informationen dazu, was eigentlich an der Columbusstraße passiert ist. „Dort sollen einige defekte Muldensteine ausgetauscht werden“, heißt es von der Stadt auf Anfrage. Bei den Steinen mit Sondermaß sei es zu Lieferengpässen gekommen, weshalb einige Flächen als Übergangslösung mit Schotter aufgefüllt worden seien. „Die Stadtverwaltung hofft, dass die Steine in den nächsten Wochen geliefert und verlegt werden können“, heißt es weiter.