Pattonville Auto beim Parken gestreift

Pattonville - Nach einer Unfallflucht am Montag zwischen 17.15 und 17.55 Uhr in der Denverstraße in Pattonville hofft die Polizei auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen Kia gestoßen, der im Kreuzungsbereich mit dem New-York-Ring am Straßenrand abgestellt war. Dabei entstand nach Angaben der Beamten ein Sachschaden von rund 3000 Euro.