Pattonville Braucht Pattonville eine Covid-Teststelle?

Insgesamt gibt es in Kornwestheim derzeit vier Teststellen, die durch die oder in Zusammenarbeit mit der Stadt entstanden sind – neben jener am Baumarkt noch weitere in der Johanneskirche, am Kimry-Platz und auf dem Salamander-Areal.

Auch in Remseck gibt es mittlerweile mehrere öffentliche Teststellen. Erst vor eineinhalb Wochen eröffnete eine Teststation auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes am Holzbach.

Sie hat nun von montags bis samstags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr geöffnet, es werden kostenlose Schnelltests angeboten, die ohne vorherige Anmeldung in Anspruch genommen werden können.

Weitere Schnelltest-Stationen in Rems­eck finden sich in der Remsecker Stadthalle, in der Apotheke Neckarzentrum, bei den Zahnärzten am Löwenplatz, bei MVZ Kolepke und Kollegen sowie im Mehrzweckraum des Pflegeheims „Haus Kastanienblüte.“

Die Remsecker Verwaltung weist darauf hin, dass von der Stadt aus auch die Corona-Teststation in der Brünner Straße in Ludwigsburg gut erreichbar sei. „Um Pattonville herum gibt es jedenfalls bereits gute Möglichkeiten“, so heißt es von Philipp Weber.