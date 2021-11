Pattonville „Der Raum ist ein wichtiger Pädagoge“

Gegessen wird – nein, nicht gemeinsam in einer großen Mensa. Auf die hat die Pattonviller Grundschule bewusst verzichtet. Jeder der vier Schultrakte verfügt über einen eigenen Aufenthaltsraum, in dem die Kinder ihr Essen einnehmen. „Fast wie daheim“, sagte OB Dirk Schönberger. Die Speisen werden angeliefert und in der schuleigenen Küche aufbereitet und verfeinert. Die Küche ist so ausgestattet, dass auch selbst gekocht werden kann. Wie wichtig das Schulhaus für die pädagogische Arbeit ist, betonte Schulleiterin Ulrike Schiller. Sie dürften dem Grundsatz der Schule „Möglichst viel lernen, möglichst wenig lehren“ nicht im Wege stehen. In der Grundschule in Pattonville wird jahrgangsübergreifend in den zwei Klassenstufen 1 und 2 sowie 3 und 4 unterrichtet. Im neuen Schulgebäude haben die Klassenzimmer deshalb Verbindungstüren. Die Flure können intensiv genutzt, auch mal zugestellt werden, weil sie keine Fluchtwege darstellen. Die haben die Architekten Andreas Kiefner und Christian Müller außen angebracht, um im Inneren den Raum optimal nutzen zu können. Sie lobten in ihrem Grußwort die perfekte Zusammenarbeit. Im Laufe der knapp zwei Jahre Bauzeit, so Bauleiter Lutz Weiß, seien sogar Freundschaften entstanden. Und bei diesen Worten schaute er zu den auf der Treppe sitzenden Kindern. . .