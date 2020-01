Pattonville Der Rombala-Hexe das Probejahr verkürzt

Doch in diesem Jahr schien alles auch ein wenig anders zu sein. Nach dem traditionellen Tanz, einem kurzen Hallo von Präsident Martin Türk und Prinzessin Alexandra I. und einem Schwung erster guter Laune wurde es emotional auf der Bühne. Die Zunftmeisterin blickte nicht nur voll Vorfreude auf die bevorstehenden Wochen, sondern bat auch darum, einen Moment innezuhalten. „Für all diejenigen, die dieses Mal nicht mehr mit uns feiern können“, so Fehmer mit schwerer, zittriger Stimme. „Freud und Leid liegen eben so nah beieinander.“ Die Zunftmeisterin war sich aber sicher: „Alle hätten gewollt, dass wir heute wieder gut in die Saison starten und wären gerne bei uns.“