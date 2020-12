Pattonville - „Es hat überhaupt nicht weh getan“, sagt Stefan Ebert. Als einer der ersten im Kreis Ludwigsburg hat sich der Geschäftsführer der Kleeblatt-Heime mit der 89-jährigen Irma Burkart (Bild) impfen lassen. Ein Impfteam des Robert-Bosch-Krankenhauses hatte am Sonntag gegen 14 Uhr das Altenheim in Pattonville besucht, und 21 der 23 Bewohner sowie 14 Mitarbeiter ließen sich den Impfstoff injizieren. Der logistische Aufwand war enorm, sagt Ebert. Vor Weihnachten habe die Heimverwaltung mehr als 700 Bevollmächtigte und Angehörige angeschrieben. Denn bei den ersten Impfterminen müssen sie – nach einem Schnelltest – anwesend sein, um am Aufklärungsgespräch mit dem Arzt teilzunehmen. Bei späteren Impfterminen soll dieses Gespräch auch telefonisch möglich sein, erläutert Ebert. Trotz des Aufwands ist er froh, dass nun die ersten von 545 000 Kreisbewohnern wenigstens einmal geimpft sind. Am Montag wird ein Impfteam in das Erligheimer Seniorenheim fahren, es folgen Einrichtungen in Gemmrigheim und Großbottwar. Ebert kündigt an: „In drei Wochen gibt es die zweite Impfung in Pattonville.“ Unterdessen ist kreisweit die Zahl der neu mit Corona-Infizierten leicht gesunken – wohl aber auch, weil über die Feiertage weniger getestet wurde. Laut dem Sozialministerium gibt es nun 13 036 nachgewiesene Fälle, ein Anstieg gegenüber dem zweiten Weihnachtstag um 58 Personen. Zu beklagen sind vier weitere Covid-19-Tote. Foto: factum/Andreas Weise