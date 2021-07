Pattonville - Die Entscheidung ist gefallen, und sie kam nicht überraschend: Der Remsecker Gemeinderat hat am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen, die Kita Ost II in Pattonville zu bauen – der entsprechende Bebauungsplan und die Bauvorschriften werden nach dem Votum der Stadträte nun rechtsgültig. Schon in der vergangenen Woche hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik in Remseck dem Vorhaben ohne große Diskussion zugestimmt.