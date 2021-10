Pattonville Diebe klauen zwei teure E-Bikes

Pattonville - Unbekannte haben zwei mit Kettenschlössern gesicherte E-Bikes der Marke Canyon aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville gestohlen. Die beiden Bikes befanden sich nach Polizeiangaben auf einem Pkw-Fahrradträger, die Diebe entwendeten sie wohl zwischen Donnerstag, 20.45 Uhr, und Samstag, 19 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Die Akkus waren nicht an den Fahrrädern angebracht. Die Polizei Kornwestheim, Tel. 0 71 54 / 13 13 0, bittet Zeugen, sich zu melden.