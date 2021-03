Eigentlich war die Investition erst für den Sommer geplant. Aber nun drängt die Zeit, weil der Neubau der Grundschule im Herzen von Pattonville schon nahezu fertig ist und nach den Pfingstferien bezogen werden soll – Monate früher als geplant. Der Gemeinderat Remseck gab in seiner Sitzung am Dienstagabend das Geld für die 22 modernen Tafelsysteme – 18 werden fest in den Klassenzimmern installiert, vier befinden sich auf einem Fahrgestell und können dort eingesetzt werden, wo sie gerade benötigt werden – frei. 110 000 Euro kosten die Displays, 90 000 davon kommen als Zuschuss aus dem Topf, der für die Digitalausstattung der Schulen eingerichtet worden ist. Das günstigste Angebot bei einer Ausschreibung der Stadt Remseck hatte die Firma Wende.Interaktiv aus dem fränkischen Eckental abgegeben.