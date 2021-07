Pattonville Drei oder vier Kinder: Familien in Pattonville wachsen

Die Stadtverwaltung Remseck hat auch einen Blick auf die Schulentwicklung geworfen. Für die Grundschule in Pattonville prognostiziert sie eine Fünf- bis Sechszügigkeit. Die Schülerzahlen würden sich bis zum Schuljahr 2023/2024 weiter erhöhen. Dank des Neubaus, der nach den Pfingstferien in Betrieb genommen worden ist, stellt das für die ohnehin schon große Grundschule aber kein Problem dar. Die Stadt Remseck geht davon aus, dass die Schülerzahlen in Pattonville ab 2025 wieder sinken werden.

Weiterführende Schulen können alle Kinder aufnehmen

Insgesamt werden in Remseck in den kommenden Jahren mehr Erstklässler in den Grundschulen begrüßt. Sind es im kommenden Schuljahr 288 Jungen und Mädchen, so steigt die Zahl bis 2023 auf 346 an. Für die weiterführenden Schulen sieht man in Remseck derzeit keinen Handlungsbedarf. Die Wilhelm-Keil-Gemeinschaftsschule in Aldingen bildet auch in Zukunft in der Jahrgangsstufe 5 zwei Eingangsklassen, das Lise-Meitner-Gymnasium und die in Pattonville befindliche Realschule Remseck werden vier Eingangsklassen bilden.