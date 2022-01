Pattonville Einbrecher knacken mehrere Autos

Pattonville - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren unbekannte Diebe in zwei Tiefgaragen in Pattonville unterwegs. In einer Gemeinschaftstiefgarage eines Wohnkomplexes in der Denverstraße brachen die Täter – offenbar Profis – zwei BMW und einen Mercedes auf. Bei einem weiteren Mercedes blieb es beim Versuch. Sie entwendeten aus zwei Autos jeweils das komplette Lenkrad, in einem Fall bauten sie einen Airbag aus. In einer weiteren Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der John-F.-Kennedy-Allee wurden ebenfalls zwei Mercedes aufgebrochen und auch hier ein Lenkrad und ein Airbag entwendet. Bei allen Taten wurde das Schloss der Fahrertür aufgebohrt und so der Schließmechanismus überwunden.