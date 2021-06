Pattonville Eine gegenseitige Wertschätzung

Sie bringen fremde Menschen zueinander. Funktioniert das immer?

Wir schauen natürlich, wer zueinander passt. Letztlich zählt immer der Wille unserer Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Kleeblatt-Heim in Pattonville ist vergleichsweise jung. Ist es dann schwieriger, ein solches Team von Ehrenamtlichen aufzubauen?

Es braucht seine Zeit, bis so etwas läuft. In unserem Heim in Remseck-Aldingen sind der Förderverein und das Team der Ehrenamtlichen kontinuierlich gewachsen. In Pattonville ist die Bevölkerungsstruktur auch eine andere. Hier gibt’s viele junge Familien und junge Leute, die sich noch nicht unbedingt in einem Seniorenheim engagieren.

Die Seniorenheime waren verständlicherweise zu Beginn der Corona-Pandemie eine Art Festung. Wie sieht es mittlerweile mit den Kontakten nach außen aus?

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind fast alle schon zweimal geimpft. Sie dürfen seit geraumer Zeit schon wieder Besuch empfangen und wollen am Leben außerhalb der Einrichtung teilnehmen. Schön wäre es natürlich, wenn auch die Ehrenamtlichen ihre zweite Impfung schon bekommen haben.

Was bringt denen, die sich auf eine solche Aufgabe einlassen, ein solches Ehrenamt?

Es macht Freude, man kann einen schönen Nachmittag verbringen. Aber das Wichtigste: Die Wertschätzung, die den Bewohnerinnen und Bewohnern entgegengebracht wird, die erhalten auch die Ehrenamtlichen. Sie bringen schließlich etwas ganz Wertvolles mit: Zeit.