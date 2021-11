Pattonville Eine Schule wird nachhaltig

Passiert ist schon Einiges

Dennoch hat sich an der Erich-Bracher-Schule schon einiges in Sachen Nachhaltigkeit getan. Die Juniorenfirma, der derzeit die Elftklässler aus der AG angehören, hat sich schon immer mit der Entwicklung von nachhaltigen Produkten beschäftigt. So wird an der Schule bald ein wiederverwendbarer Block verkauft. Wenn die Seite voll ist, wird sie digital gespeichert und kann abgewischt und neu beschrieben werden. Andere Schüler haben einen Baum gepflanzt, wieder andere wollten einen Wasserspender aufstellen – das zögert sich noch wegen einer fehlenden Wasserleitung hinaus.

Das Energiesparprojekt wird vom Landkreis in Kooperation mit der Stadt Ludwigsburg organisiert und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. An der Erich-Bracher-Schule soll es ein Startschuss sein, damit sich die Schüler noch intensiver mit Energiesparen, Mülltrennung, Lebensmittelverschwendung und so weiter auseinandersetzen. Die nächsten Elftklässler werden in einem Jahr mit eingebunden, entwickeln neue Ideen und setzen die von ihren Vorgängern weiter um. „Ich bin gespannt, was sich dabei über die Jahre entwickelt“, sagt Oliver Schmider.