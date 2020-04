Pattonville - Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Montag zwischen 10 und 10.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in Pattonville in der John-F.-Kennedy-Allee einen Skoda. Der Unfall geschah wohl beim Ein- oder Ausparken, der Schaden beträgt 1000 Euro. Die Polizei sucht nun den Fahrer, der einfach verschwand. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 13 13 0.