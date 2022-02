Pattonville Ende eines holprigen Erfolgsweges

Die Idee hatte damals gut geklungen. Ein neuer Verein sollte im Jahr 2015 einem älteren Konstrukt wieder Leben einhauchen. Der FC Remseck-Pattonville sollte sich als übergeordnete Adresse für die Jugendfußballer der Remsecker Teilorte etablieren. Die bisherige Jugendspielgemeinschaft Remseck (JSG), deren Grundkonzept ein ganz ähnliches gewesen war, sollte im FCRP aufgehen – in einem Verein, in dem die Nachwuchsspieler der jeweiligen Partnerclubs in schlagkräftigen D- bis A-Jugend-Mannschaften zusammenspielen. Auch zweite Mannschaften, in denen es nicht ausschließlich um Leistung geht, sowie Frauen- und Mädchenfußball sollten im Angebot sein.