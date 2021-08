Der Motorradfahrer wusste nicht mehr viel von dem Unfall, als er als Zeuge vor Gericht auftrat. Er habe unter Schock gestanden. Als der Motorradfahrer zu seinem Tempo in der 30er-Zone keine Angaben machte, stellte der Verteidiger in den Raum, dass dieser auf den höchstens 100 Metern von der Tiefgarage bis zum Unfall zu schnell gefahren sein könnte. „Ich komme mir vor wie eine Schwerverbrecherin“, sagte die Autofahrerin. Sie sei auf ihr Auto angewiesen, denn ihre Ärzte zum Beispiel befänden sich alle in Stuttgart. Und sie habe durchaus das Gefühl, dass sie in ihrem Alter noch gut Autofahren könne. Sie benutze ihren Wagen so oft sie könne und 3000 Kilometer fahre sie mindestens im Jahr. Außerdem werde sie von anderen Leuten viel jünger geschätzt, als sie in Wirklichkeit sei.

Gerichtsprozess