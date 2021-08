Pattonville Ferien in Marokko, Ägypten und Bayern

Auf dem Gelände der Realschule in Pattonville ist wieder die Sommerferienbetreuung gestartet. Was bisher „Mini-Remseck“ war, heißt nun „Remsreisen“. Der neue Name war nötig, weil das Konzept in diesem Jahr ganz anders ist. Normalerweise wuseln in der Kinderspielstadt bis zu 350 Schüler über das Gelände. Diesmal sind es 160 Kinder im Grundschulalter, die in Zehnergruppen aufgeteilt sind. Mit jeweils einer anderen Zehnergruppe dürfen sie ohne Maske draußen spielen. Wo es eng wird, gilt immer die Maskenpflicht. „Das ist für die Kinder aber schon ganz selbstverständlich“, sagt Tina Köber vom Jugendreferat Remseck.