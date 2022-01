Demnach haben die Pattonviller – ein gutes Dutzend von ihnen war am Samstag unterwegs – Zigtausende Liter Wasser vor der Verschmutzung bewahrt. Ungefähr 5000 Zigarettenstummel sammelten sie am Samstag und am Freitag, wo Annika Bürkle bereits startete, ein. Die Stummel haben sie in durchsichtige Flaschen gesteckt, auch um zu zeigen, wie viel da eigentlich zusammenkommt.