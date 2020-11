Pattonville Fliegender Wechsel in Pattonville

Pattonville - Kaum da, ging es für den neuen Christoph 51 schon zum Einsatz in die Lüfte. Seit dem vergangenen Sonntag hat das Team der DRF-Luftrettung auf dem Flugfeld in Pattonville einen neuen Intensivtransporthubschrauber. Nachdem der Helikopter ausgetauscht wurde, musste das neue Modell mit dem Namen H145 an seinem ersten Arbeitstag gleich viermal ausrücken. „Wir freuen uns auf die Arbeit mit der neuen Maschine. Sie ist für die Aufgaben der Station, vor allem die hochanspruchsvollen Transporte zwischen Kliniken, besonders geeignet“, sagt Gregor Lichy, der leitende Arzt der Station, und fügt hinzu: „Unser Hubschrauber stellt einen unverzichtbaren Baustein in der notfallmedizinischen Versorgung in der Region dar.“