Pattonville - Dieser Tage wurde wieder fleißig gewerkelt in Pattonville. Acht Mann in blauen T-Shirts schneiden und verlegen Platten, nageln Holzumrandungen zusammen und schieben eine schwere Walze über den gräulichen Boden der Boulebahn. Es ist der letzte Arbeitseinsatz der „Attraktiven Herren“, wie sich die AHler des SV Pattonville nennen, an der Bahn. In Kürze ist sie dann bespielbar.