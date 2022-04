Die Hallenspieltage des Jugendreferates und der Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Pattonville finden in diesem Jahr in den Osterferien vom 19. bis 22. April in der Sporthalle Regental am Lise-Meitner-Gymnasium in Remseck statt. Das Angebot richtet sich an alle Grundschulkinder aus Remseck und Pattonville, die gerne Sportangebote ausprobieren, malen, basteln oder mit Bauklötzen spielen. Wegen der Pandemie wird es zwei Zeitfenster pro Tag geben und es ist eine Anmeldung nötig. Weitere Infos unter www.stadt-remseck.de/233 .