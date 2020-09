Pattonville Heftige Diskussionen um mögliche Nachtflüge

Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung befürworten viele Kommentatoren indes die Nachtflüge. Das liest sich dann zum Beispiel so: „Ich wohne in Pattonville in der Nähe des Flugplatzes, mich stört dieser nicht!“ Oder so: „Wir wohnen seit 20 Jahren im Chicagoweg, also in nächster Nähe. Der Hubschrauber störte uns noch keinen Tag. Dieser rettet Leben, vielleicht auch unseres.“ Generell müssen sich die Gegner des nächtlichen Rettungsflugbetriebs einiges anhören, bekommen Egoismus und fehlenden Weitblick vorgeworfen. Vereinzelt fliegt die Empörung auch, nun ja, in recht großer Höhe. Da wird den Kritikern etwa vor den Latz geknallt, ihnen sei die Nachtruhe wichtiger als das Leben anderer Menschen, und vorgeschlagen, man könne ja wegziehen. „Dann sollen alle Mitglieder des Zweckverbands nicht gerettet werden, wenn sie verunfallen beziehungsweise mal aus gesundheitlichen Gründen in eine andere Klinik verlegt werden müssen“, schreibt jemand. Einige Leser weisen in den Kommentaren allerdings auch darauf hin, dass es keinesfalls darum gehe, Christoph 51 nicht mehr aus Pattonville starten zu lassen, sondern lediglich darum zu prüfen, ob mehr Nachtflüge nicht doch von anderen Standorten aus sinnvoller wären als vom Pattonviller Flugplatz, der ja nun nicht weit von Wohnbebauung lieg.