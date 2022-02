Pattonville Kämpfen üben, um Kämpfe zu vermeiden

Pattonville - Als ich an diesem Abend die Sporthalle der Grundschule Pattonville betrete, bin ich doch ein wenig aufgeregt. Mich erwartet ein Probetraining in Krav Maga. Seit kurzem bieten Alexander Kristen, Benjamin Fohrer und Patrick Eberle dieses auf höchste Effizienz ausgelegte Selbstverteidigungssystem beim SV Pattonville an. Und obwohl ich mich vorab schon mit den dreien unterhalten habe, bin ich ein bisschen unsicher, was auf mich zukommen wird – und ob ich das alles auch hinkriege . . .