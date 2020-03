Der Vorteil der neuen Beleuchtung: Sie geht nur dann an, wenn die integrierte Sensortechnik eine Bewegung meldet. Auf kleinere Tiere, so die Stadtwerke, reagiere die Technik nicht. „Das macht den Weg zum einen für Menschen sicherer, zum anderen reduziert die neue Technik die Lichtverschmutzung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dadurch würden Tiere und Pflanzen geschützt.