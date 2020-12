Pattonville Land fördert Neubau und Ganztag

Weitere 400 000 Euro erhält die Stadt Remseck für die Erweiterung der Wilhelm-Keil-Schule. Die Stadt Remseck will auf dem Schulcampus in Aldingen in den nächsten Jahren rund 20 Millionen investieren, in den vergangenen Jahren hat sie bereits acht Millionen Euro verbaut. Unter anderem soll die Wilhelm-Keil-Gemeinschaftsschule durch einen Neubau ersetzt werden. Die Neckarschule, eine Grundschule, soll zu einer Ganztagsschule ausgebaut werden. Apropos Ganztag: Erste verpflichtende Ganztagsschule in Remseck wird die Grundschule in Pattonville. Und das unterstützt das Land Baden-Württemberg mit gut 850 000 Euro. In Pattonville wird ab dem kommenden Schuljahr montags bis donnerstags in sieben Zeitstunden von 8 bis 15 Uhr unterrichtet, freitags im Halbtagsunterricht.