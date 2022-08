Lesen Sie auch 1 Bilder Video Pattonville Spendenlauf für Geflüchtete Erich-Bracher-Schüler haben ihre Runden zugunsten von Menschen aus der Ukraine gedreht.

So geht es: • Die Läufer und Läuferinnen melden sich vorab beim Bürgertreff Pattonville unter Telefon 0 71 41 / 28 45 60 an oder per Mail an buergertreff@pattonville.de; Anmeldeschlus ist Donnerstag, 23. September.• Jeder Teilnehmer erhält bei der Anmeldung eine Laufkarte.• Die Teilnehmer starten in drei Altersklassen: Erwachsene ab 16 Jahren (Start um 13 Uhr), Kinder und Jugendliche der Klassen fünf bis zehn (Start um 14 Uhr), Kinder bis einschließlich Klasse vier (Start um 15 Uhr).• Die Läufer und Läuferinnen suchen sich je einen Spendenden aus der Familie, der Verwandtschaft oder dem Freundes- und Bekanntenkreis, der für jede gelaufene Runde (etwa 730 Meter) einen frei wählbaren Geldbetrag spendet.• Nach dem Lauf sammelt jeder Teilnehmer diesen Geldbetrag ein und bringt ihn bis zum 30. September in die dafür aufgestellte Spendenbox im Bürgertreff Pattonville in der John-F.-Kennedy-Allee 19/2.• Achtung: Der Spendenlauf rund um die Grundschule Pattonville findet auch bei Regen statt.