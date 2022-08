Pattonville Mehr Plätze im Mirjam-Kindergarten

Seit Kurzem sind zwei weitere Gruppenräume, sowie Neben- und Sozialräume an die Kindertagesstätte angebaut. „Die Kinder sind begeistert von den neuen Räumen, auch der Nassraum zeigt sich im Fliesenspiegel mit lustigen und kindgerechten Zeichnungen“, wird die Leiterin Carmen Strobel in einer Pressemitteilung der Stadt Remseck zitiert. Was jetzt noch fehlt, damit zusätzliche 50 Kinder in der Einrichtung aufgenommen werden können, ist weiteres Personal. Pfarrer Franz Nagler von der katholischen St.-Martinus-Gemeinde wirbt für die Arbeitsplätze. „Wir haben die Stellen bereits seit Längerem ausgeschrieben und werben für ‚den schönsten Beruf‘ in neuen und tollen Räumen. Wir haben hier sehr gute Rahmenbedingungen mit einem tollen Team in einem wunderbaren Stadtteil.“